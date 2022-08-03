Инквизитор (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Женщина-детектив расследует жестокие убийства в провинции. Захватывающий триллер с Викторией Исаковой, Александром Лыковым и Дарьей Мороз. Сериал «Инквизитор», 1 сезон, ждет вас в отличном качестве на Wink.



В первом сезоне вы окажетесь в тихом городке на северо-западе России, где происходит серия загадочных убийств. Каждое преступление — изощренная казнь, напоминающая средневековые пытки. На местах преступлений таинственный маньяк оставляет послания на латыни, ведущие к следующим жертвам. Расследовать дело приезжает частная сыщица из Санкт-Петербурга, Наталья Серебрянская. Чем больше она погружается в расследование, тем яснее понимает, что убийца — не простой маньяк: каждая жертва выбрана не случайно, а убийства составляют часть сложного плана. Вскоре Наталья обнаруживает, что корни этого дела уходят в прошлое города, полное мрачных тайн и легенд.



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