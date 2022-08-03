Инквизитор (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Инквизитор. Сезон 1. Серия 12
Инквизитор
1-й сезон
12-я серия
8.92014, Инквизитор. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Драма18+

О сериале

Провинциальный городок на западной границе России потрясает зловещая череда убийств. Некто с жестокостью средневекового инквизитора отправляет на тот свет влиятельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. Однако петербургская сыщица Наталья Серебрянская готова принять вызов…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

