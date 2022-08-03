Инквизитор (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Провинциальный городок на западной границе России потрясает зловещая череда убийств. Некто с жестокостью средневекового инквизитора отправляет на тот свет влиятельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. Однако петербургская сыщица Наталья Серебрянская готова принять вызов…

