WinkСериалыИнквизитор1-й сезон12-я серия
8.92014, Инквизитор. Сезон 1. Серия 12
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Инквизитор (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Провинциальный городок на западной границе России потрясает зловещая череда убийств. Некто с жестокостью средневекового инквизитора отправляет на тот свет влиятельных людей, оставляя загадочные послания на латыни. Однако петербургская сыщица Наталья Серебрянская готова принять вызов…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Никита
Тезин
- Актёр
Алексей
Вертков
- ОЕСценарист
Олег
Егоров
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- МШПродюсер
Михаил
Шашков
- ЕКХудожница
Екатерина
Кожевникова
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- АБХудожница
Анастасия
Беляева
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко