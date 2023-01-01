Wink
Сериалы
Крыша мира
1-й сезон

Крыша мира (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.92016, Крыша мира. Сезон 1 20 серий
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Скромный госслужащий Ярослав, предприимчивый авантюрист Миша и будущий дизайнер Оля случайно встречаются в Москве и решают открыть свой бизнес. Ярославу в наследство досталась шикарная квартира в центре, из которой главные герои хотят сделать хостел. Компаньоны столкнутся с необычными постояльцами и будут противостоять козням соседей.

Сериал Крыша мира 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крыша мира»