Крыша мира (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Скромный госслужащий Ярослав, предприимчивый авантюрист Миша и будущий дизайнер Оля случайно встречаются в Москве и решают открыть свой бизнес. Ярославу в наследство досталась шикарная квартира в центре, из которой главные герои хотят сделать хостел. Компаньоны столкнутся с необычными постояльцами и будут противостоять козням соседей.



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