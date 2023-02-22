Переезд (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Переезд. Серия 4
Мелодрама12+
Девочка Настя живёт вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда. Любовь, счастье и забота друг о друге царят в семье Насти. Но случается страшное. Пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колёса грузовика, отец Насти погибает, а Настя с тяжелыми травмами попадает в реанимацию... В жизни матери Насти наступает чёрная полоса.
5.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Ульяна
Куликова
- Актёр
Павел
Савинков
- Актриса
Любава
Грешнова
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- АСАктёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- ДССценарист
Дмитрий
Степанов
- ОССценарист
Ольга
Степнова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев