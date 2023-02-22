Переезд (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Девочка Настя живёт вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда. Любовь, счастье и забота друг о друге царят в семье Насти. Но случается страшное. Пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колёса грузовика, отец Насти погибает, а Настя с тяжелыми травмами попадает в реанимацию... В жизни матери Насти наступает чёрная полоса.

