WinkСериалыСломанные судьбы1-й сезон
Сломанные судьбы (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Сло�манные судьбы. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Молодожены Вера и Роман, воспитанники детского дома, начинают семейную жизнь. Вера ждет ребенка, и счастливые родители полны радужных надежд. Однако вместо сказки о крепкой семье, на Веру сваливается тяжелая участь «сильной женщины», вынужденной тащить все тяготы на своих плечах. Когда Роман попадает в тюрьму, Вера принимает решение разорвать отношения. Вскоре в жизнь Веры приходит счастье – она выходит замуж за хорошего человека. Но освободившийся Роман готов на всe, чтобы превратить жизнь бывшей жены в ад…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- Актриса
Дарья
Егорова
- Актёр
Антон
Шурцов
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- ВСАктриса
Вера
Смолина
- Актёр
Павел
Савинков
- Актёр
Тимур
Ефременков
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ВПАктёр
Виктор
Полторацкий
- НТСценарист
Наталья
Тумова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИМОператор
Иван
Макаров