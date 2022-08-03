Крепкая броня (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем еще дети, где-то не по годам мудрые командиры — выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.

