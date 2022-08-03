Крепкая броня. Серия 8
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Крепкая броня
1-й сезон
8-я серия

Крепкая броня (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Крепкая броня. Серия 8
Военный, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем еще дети, где-то не по годам мудрые командиры — выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкая броня»