WinkСериалыКрепкая броня1-й сезон8-я серия
Крепкая броня (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.22019, Крепкая броня. Серия 8
Военный, Драма18+
Сезоны и серии
- 18+55 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+54 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+55 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем еще дети, где-то не по годам мудрые командиры — выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЮЛРежиссёр
Юрий
Лейзеров
- Актёр
Константин
Белошапка
- Актриса
Дарья
Мельникова
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актриса
Ангелина
Стречина
- ВСАктриса
Вера
Смолина
- ПУАктёр
Павел
Усачев
- Актёр
Виктор
Рябов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Виталий
Хаев
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- Актёр
Иван
Костров
- ДЛСценарист
Давид
Ланян
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Агневский
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- ДПМонтажёр
Диана
Петренко
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов