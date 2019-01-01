WinkСериалыКрепкая броня1-й сезон7-я серия
Крепкая броня (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.12019, Крепкая броня. Серия 7
Военные, Драмы16+
Сезоны и серии
- 16+55 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+53 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+50 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+54 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+55 мин
Крепкая броня
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борются боевой командир и безрассудный юнец, и нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков – где-то совсем еще дети, где-то не по годам мудрые командиры — выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, и ценою собственных жизней вырвут победу у врага.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЮЛРежиссёр
Юрий
Лейзеров
- КБАктёр
Константин
Белошапка
- Актриса
Дарья
Мельникова
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актриса
Ангелина
Стречина
- ВСАктриса
Вера
Смолина
- ПУАктёр
Павел
Усачев
- ВРАктёр
Виктор
Рябов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Виталий
Хаев
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- ДЛСценарист
Давид
Ланян
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Агневский
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- ДПМонтажёр
Диана
Петренко
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов