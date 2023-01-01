Биография

Анна Асташкина – актриса театра и кино, телеведущая, работала педагогом по актерскому мастерству в студии для детей при театре «МЕЛ», сотрудничала с несколькими телевизионными каналами, вела детские передачи. Является членом гильдии актеров кино РФ. Будущая артистка родилась в Москве в 1980 году. Среднее образование получала в школе с физико-математическим уклоном. После окончания школы поступила в Институт гуманитарного образования. В 2003 г. получила диплом. Свои первые роли Анна Асташкина сыграла в театре «МЕЛ», в котором работала на протяжении 10 лет. В этом же году актриса начала работать на телевидении. В 2012 г. начала сотрудничать с Театром сказки «Аквамарин», участвовала в антрепризах. Карьера артистки в кинематографе началась с эпизодических ролей в сериалах «Желанная», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Героини Анны Асташкиной в фильмах и сериалах – харизматичные, простые, но характерные женщины, продавщицы, санитарки, технички, нянечки. Наиболее запоминающиеся картины в фильмографии актрисы – «Штрафбат», «Точка», «Универ», «Коммунальный детектив», «ЧС», «ЗАГС», «Восьмидесятые», «Обнимая небо», «Второе зрение», «Счастья! Здоровья!».