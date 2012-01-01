Наружное наблюдение (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сериал заглянет в закулисье одной из старейших российских спецслужб, знаменитой «семёрки» МВД, «наружки», оперативно-поискового управления ГУВД.



Это секретная служба внутри системы МВД, её разведка, её глаза и уши. Герои нашей истории - настоящие профессионалы, влюблённые в своё дело, борцы с преступностью. Им противостоят опытные, хитрые, имеющие связи в высших эшелонах власти преступники, которые, сняв «треники», надели костюмы от «Бриони», и стали добропорядочными коммерсантами. Таков вор в законе Ребус, перебравшийся в Питер с «северов» - Сибирь оказалась слишком мала для масштабов Ребуса, и он присмотрел для себя «лакомый кусок» в северной столице.



