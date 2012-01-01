Наружное наблюдение (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал заглянет в закулисье одной из старейших российских спецслужб, знаменитой «семёрки» МВД, «наружки», оперативно-поискового управления ГУВД.
Это секретная служба внутри системы МВД, её разведка, её глаза и уши. Герои нашей истории - настоящие профессионалы, влюблённые в своё дело, борцы с преступностью. Им противостоят опытные, хитрые, имеющие связи в высших эшелонах власти преступники, которые, сняв «треники», надели костюмы от «Бриони», и стали добропорядочными коммерсантами. Таков вор в законе Ребус, перебравшийся в Питер с «северов» - Сибирь оказалась слишком мала для масштабов Ребуса, и он присмотрел для себя «лакомый кусок» в северной столице.
Рейтинг
- ФГРежиссёр
Феликс
Герчиков
- ИКРежиссёр
Игорь
Копылов
- ЮНРежиссёр
Юрий
Нифонтов
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Максим
Дрозд
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- ЮМАктриса
Юлия
Маньковская
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Иван
Жидков
- ДКАктёр
Дмитрий
Кочкин
- ВБАктёр
Владимир
Бирюков
- ИССценарист
Иван
Сербин
- ВБСценарист
Валерия
Байкеева
- СКСценарист
Сергей
Кощеев
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- НАПродюсер
Нателла
Абуладзе
- ГМПродюсер
Галина
Масленникова
- Продюсер
Михаил
Россолько
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Художница
Елена
Жукова
- ЭЗМонтажёр
Элеонора
Зеленкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- Оператор
Даян
Гайткулов
- АКОператор
Александр
Карюк
- ВМОператор
Валерий
Мартынов
- АДОператор
Александр
Демьяненко
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин