Наружное наблюдение. Серия 2
Wink
Сериалы
Наружное наблюдение
1-й сезон
2-я серия

Наружное наблюдение (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62012, Наружное наблюдение. Серия 2
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал заглянет в закулисье одной из старейших российских спецслужб, знаменитой «семёрки» МВД, «наружки», оперативно-поискового управления ГУВД.

Это секретная служба внутри системы МВД, её разведка, её глаза и уши. Герои нашей истории - настоящие профессионалы, влюблённые в своё дело, борцы с преступностью. Им противостоят опытные, хитрые, имеющие связи в высших эшелонах власти преступники, которые, сняв «треники», надели костюмы от «Бриони», и стали добропорядочными коммерсантами. Таков вор в законе Ребус, перебравшийся в Питер с «северов» - Сибирь оказалась слишком мала для масштабов Ребуса, и он присмотрел для себя «лакомый кусок» в северной столице.

Сериал Наружное наблюдение 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наружное наблюдение»