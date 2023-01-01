Биография

Ангелина Римашевская – актриса, родилась 25 января 1994 года в России. Умеет танцевать и перевоплощаться в разные амплуа, от «домашней девочки» до «готичного эмо». Начала сниматься в кино с 2003 года, в «Ералаше» (эпизод «Добро пожаловать!»), еще будучи школьницей, что, видимо, и повлияло на выбор дальнейшей карьеры юной актрисы. Окончила ВТУ им. Щукина в 2014 году, и с тех пор участвовала уже в полноценных проектах. Наиболее выдающаяся роль Ангелины Римашевской - в германо-российско-британо-украинском фильме «Милый Ханс, дорогой Петр», который был удостоен в 2016 году премии «Ника» как лучший фильм. Обладая милой, романтичной внешностью, артистка успела принять участие за свою карьеру уже в 13 проектах, сняться в «Ералаше», сыграть эпизодические или роли второго плана в нескольких художественных фильмах, в том числе, «Дурак» (2014, дочь Кристины), сериалах – «Лесник. Своя земля» (2017), где она участвовала на съемочной площадке с известными актерами Алексеем Булдаковым и Олегом Штефанко, и главную роль в фильме «Портрет мамы» (2019), доброй и даже немного наивной короткометражке о детях. Фильм с Римашевской «Портрет мамы» режиссера Ивана Соснина вызвал теплые отклики от зрителей, актриса в нем получила чудесное перевоплощение в добрую воспитательницу детской группы Лизу, которая помогает детям осуществлять их мечту