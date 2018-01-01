Wink
Четвертый пассажир
Актёры и съёмочная группа фильма «Четвертый пассажир»

Актёры и съёмочная группа фильма «Четвертый пассажир»

Режиссёры

Игорь Ромащенко

Режиссёр

Актёры

Татьяна Черкасова

АктрисаУльяна
Алексей Зубков

АктёрВладимир
Ангелина Римашевская

Актриса
Виктория Стивина

АктрисаАлександра
Степан Шебуняев

Актёр
Сергей Юшкевич

АктёрВалера
Андрей Межулис

АктёрГеннадий
Илья Любимов

Актёр
Наталья Лукеичева

Актриса
Елена Аминова

Актриса

Сценаристы

Екатерина Ануфрикова

Сценарист
Юлия Миланович

Сценарист

Продюсеры

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер
Дмитрий Зайцев

Продюсер

Монтажёры

Михаил Баруздин

Монтажёр

Операторы

Ольга Ливинская

Оператор

Композиторы

Дина Мигдал

Композитор