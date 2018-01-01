Биография

Олеся Корепанова — сценарист и режиссер. Родилась в городе Чита, СССР, 9 декабря 1991 года. Закончила Забайкальский государственный университет, училась на журналистике. Прошла курс режиссуры Московской киношколы «Свободное кино», а также мастерскую по сценаристике во ВГИКе в качестве магистратуры. 5 лет работала телевизионным корреспондентом. Получила награду Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Работала над сценариями к таким проектам как «Расплата», «Талисман», «Я не знаю букву “два”» (в этой работе она также выступила в роли режиссера и получила специприз Международного фестиваля фильмов «Радонеж»), «Динозавр», «Космический Доктор Кот» и многими другими.