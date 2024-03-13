Захватывающая криминальная сага с Леонидом Бичевиным, Игорем Жижикиным и Сергеем Юшкевичем. Если вы хотите окунуться в мир интриг, опасностей и семейных тайн, то не пропустите отечественный сериал «Расплата» (2024) — смотреть онлайн 1 сезон можно с 16 мая на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с типичным «решалой» по имени Александр Юматов, чья задача — помогать известным личностям избавиться от проблем. Мужчина готов на все ради достижения цели, однако внезапно сталкивается со сложной ситуацией, связанной с криминальным прошлым своей семьи. Его мать, жесткая и властная женщина, жаждет мести за убийство отца и обращается к сыну за помощью. Но Александр не желает нарушать закон и стремится начать новую жизнь.



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