Сериал Расплата 1 сезон (2024 года) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Захватывающая криминальная сага с Леонидом Бичевиным, Игорем Жижикиным и Сергеем Юшкевичем. Если вы хотите окунуться в мир интриг, опасностей и семейных тайн, то не пропустите отечественный сериал «Расплата» (2024) — смотреть онлайн 1 сезон можно с 16 мая на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с типичным «решалой» по имени Александр Юматов, чья задача — помогать известным личностям избавиться от проблем. Мужчина готов на все ради достижения цели, однако внезапно сталкивается со сложной ситуацией, связанной с криминальным прошлым своей семьи. Его мать, жесткая и властная женщина, жаждет мести за убийство отца и обращается к сыну за помощью. Но Александр не желает нарушать закон и стремится начать новую жизнь.
Удастся ли главному герою найти собственный путь и обрести истинную свободу, узнаете в динамичной криминальной драме «Расплата» — сериал онлайн смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно будет совсем скоро на видеопортале Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Артем
Мазунов
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Шамиль
Мухамедов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Владислав
Котлярский
- НААктёр
Николай
Алипа
- ЭБАктриса
Эрика
Булатая
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Актёр
Максим
Богомолов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ОКСценарист
Олеся
Корепанова
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- АГХудожник
Александр
Глухов
- ИПХудожница
Изольда
Порхунова
- МВМонтажёр
Максим
Владимиров
- АБОператор
Арсений
Бычков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков