Анастасия Слуцкая (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Историческая драма об обороне города Слуцк, которой руководила молодая вдова — княгиня Слуцкая. В XVI веке земли Беларуси находились в составе Великого княжества Литовского и представляли огромный интерес для крымских татар. Семен Олелькович, князь города Слуцк, регулярно отражает их набеги, а его жена Анастасия учится сражаться, чтобы суметь защитить себя. Среди приближенных князя заводится предатель — князь Владимир Друцкий, мечтающий жениться на Анастасии. Он вступает в сговор с татарами и готов открыть им ворота города и даже отравить Олельковича. В обмен на это хан обещает ему свадьбу с княгиней. Но Анастасия не сдаст Слуцк без боя. О том, чем закончится оборона города, расскажет «Анастасия Слуцкая» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink



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