Анастасия Слуцкая (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Историческая драма об обороне города Слуцк, которой руководила молодая вдова — княгиня Слуцкая. В XVI веке земли Беларуси находились в составе Великого княжества Литовского и представляли огромный интерес для крымских татар. Семен Олелькович, князь города Слуцк, регулярно отражает их набеги, а его жена Анастасия учится сражаться, чтобы суметь защитить себя. Среди приближенных князя заводится предатель — князь Владимир Друцкий, мечтающий жениться на Анастасии. Он вступает в сговор с татарами и готов открыть им ворота города и даже отравить Олельковича. В обмен на это хан обещает ему свадьбу с княгиней. Но Анастасия не сдаст Слуцк без боя. О том, чем закончится оборона города, расскажет «Анастасия Слуцкая» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink
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Информация
СтранаБеларусь
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Елхов
- ГДАктёр
Геннадий
Давыдько
- Актёр
Анатолий
Кот
- НКАктёр
Николай
Кириченко
- ВСАктёр
Вячеслав
Солодилов
- ВРАктёр
Виталий
Редько
- Актёр
Сергей
Глушко
- ЕЖАктриса
Евгения
Жукович
- ОВАктриса
Ольга
Водчиц
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- АДСценарист
Анатолий
Делендик
- СМПродюсер
Сергей
Мосин
- ВНХудожник
Валерий
Назаров
- ЖКХудожница
Жанна
Капустникова
- МВХудожник
Михаил
Волчек
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько