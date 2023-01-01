Биография

Сергей Глушко – российский танцор, музыкант и актер, также известный под сценическим именем Тарзан. Появился на свет 8 марта 1970 года в городке Мирный, расположенном под Архангельском. В настоящее время женат на певице Наташе Королевой, воспитывает сына. Глушко происходит из семьи военного и первоначально планировал пойти по стопам своего отца, отучившись в военно-космической академии им. Можайского. Активно занимался бодибилдингом и постепенно понял, что с имеющимися внешними данными может неплохо зарабатывать в столице. Так началась карьера Глушко в качестве модного московского стриптизера, в этот же период он взял себе псевдоним Тарзан. В начале двухтысячных публика узнала актера Сергея Глушко. Время от времени он снимался в различных телесериалах, среди которых «Бальзаковский возраст», «Счастливы вместе», «Дальнобойщики – 3» и другие. Обычно роли Сергея Глушко представляли собой камео. Также артист записал несколько песен с супругой Натальей Королевой, часто становился гостем развлекательных телешоу, в том числе «Камеди клаб» и «Вечерний Ургант». Недавно коллекция фильмов Сергея Глушко пополнилась комедией «Ночная смена», а также криминальным сериалом «Закон каменных джунглей».