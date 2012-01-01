Она не могла иначе. Серия 2
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Она не могла иначе (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.42012, Она не могла иначе. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...

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Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Она не могла иначе»