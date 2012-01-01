Она не могла иначе. Серия 3
Wink
Сериалы
Она не могла иначе
1-й сезон
3-я серия

Она не могла иначе (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42012, Она не могла иначе. Серия 3
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...

Сериал Она не могла иначе 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Беларусь, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Она не могла иначе»