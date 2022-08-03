Она не могла иначе. Сезон 1
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Она не могла иначе
1-й сезон

Она не могла иначе (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.42013, Она не могла иначе. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Биография12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливая певица Алевтина Толкачeва начинает своe восхождение к большой сцене в 1966 году, еще будучи студенткой Института культуры. В это время она познакомилась со своим будущим мужем, руководителем популярного джазового оркестра. Но личное счастье начинающей певицы, увы, не будет долгим...

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама, Биография

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Она не могла иначе»