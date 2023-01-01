Биография

Наталья Громушкина – российская актриса кино и театра. Также известна как певица, занимается продюсерской и режиссерской деятельностью. Появилась на свет 29 сентября 1975 года в Москве. В школьные годы будущая актриса посещала театральную студию и была вокалисткой в детском ВИА. Окончила музыкальную школу. Свою первую серьезную роль Наталья Громушкина сыграла еще подростком, в ленте Владимира Фокина «До первой крови». Тем не менее, поступать в институт она решила на режиссерский факультет и подала документы в ГИТИС. Во время учебы играла в КВН, участвовала в спектаклях Театра Моссовета. Актриса в разводе, дважды была в браке – с актером Александром Домогаровым и с актером Ильей Оболонковым. Имеет сына и дочь. За свою карьеру Громушкина успела сняться в нескольких десятках фильмов и сериалов. Кроме того, известна как актриса мюзиклов – пела в таких известных постановках, как «Чикаго», «Cabaret», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта». Широкая аудитория лучше всего знает Наталью Громушкину по сериалам «Марш Турецкого», «Обреченная стать звездой», «Сердцеедки», «Выйти замуж за генерала». Кроме того, она является продюсером нескольких спектаклей и мюзиклов – «Поминальная молитва, или Скрипач на крыше», «Моя прекрасная Кэт», «Cabaret». С 2016 года преподает в Московском институте театрального искусства. Помимо работы, Громушкина много времени уделяет детям, своим главным хобби называет дайвинг.