Между жизнью и смертью (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.02002, Между жизнью и смертью
Драмы, Военные83 мин16+
Сюжет
Профессиональный разведчик, Ян, выполнявший в годы ВОВ спецзадание в разведшколе Абвера, возвращается домой. По пути попадает в засаду «лесных братьев», руководит которыми его сокурсник по разведшколе. Он и фабрикует улики, по которым Ян получает «вышку». Вместо исполнения приговора Яна делают «куклой» для отработки курсантами НКВД боевых навыков. Яну удается не только выжить в неравных схватках, но и бежать. Бежать, чтобы увидеть, наконец, жену и дочь, чтобы восстановить справедливость.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb