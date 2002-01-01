Между жизнью и смертью (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Профессиональный разведчик, Ян, выполнявший в годы ВОВ спецзадание в разведшколе Абвера, возвращается домой. По пути попадает в засаду «лесных братьев», руководит которыми его сокурсник по разведшколе. Он и фабрикует улики, по которым Ян получает «вышку». Вместо исполнения приговора Яна делают «куклой» для отработки курсантами НКВД боевых навыков. Яну удается не только выжить в неравных схватках, но и бежать. Бежать, чтобы увидеть, наконец, жену и дочь, чтобы восстановить справедливость.



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