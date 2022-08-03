В маленькую русскую деревушку приезжают скоморохи. Звезда программы – артист Митроха. Его образ медведя Мартына производит фурор среди зрителей и вселяет нежные чувства в сердце очаровательной Дуняши. Но Митроха умудряется поругаться с сельским главой, и после драки театр с позором выдворяют из деревни. Обиженные на буяна коллеги выгоняют Митроху. Он остается один, и лишь Дуняша готова последовать за ним хоть на край света. Бродяги отправляются в город на заработки. Как сложится их судьба?

