Слабая женщина (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Люся - «настоящая женщина»: прекрасная хозяйка, заботливая мама и примерная жена. Однако жизнь с деспотичным мужем отнюдь не сахар, а после его измены и вовсе превращается в череду серых будней. Каково же было счастье героини, когда в ее жизнь пришла та самая Любовь. Ее избранник Александр тоже не свободен, но, кажется, всю жизнь ждал именно Люсю...



Потеряв голову, влюбленные поддаются чувствам и вскоре решают пожениться. Узнав об измене, муж выгоняет Люсю из квартиры, сын отворачивается от нее, мать попрекает безрассудством... Но героиня и представить не могла, что главная трагедия ждет ее впереди. Спеша к ней, Александр погибает в автокатастрофе... Сможет ли Люся построить новую жизнь, оставшись одна в нищете, без образования, поддержки и с разбитым сердцем?..

