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Осенняя мелодия любви
1-й сезон

Осенняя мелодия любви (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Осенняя мелодия любви. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кладовщице Нине - 45. У нее любимый муж, взрослая замужняя дочь Наташа и чудная пятилетняя внучка. У Нины всегда хорошее настроение, ведь она счастлива. Только счастье ее рухнуло в один миг: поздним вечером муж пришел домой и огорошил: он полюбил другую, с той, другой у них скоро будет ребенок...

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