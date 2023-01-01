WinkСериалыОсенняя мелодия любви1-й сезон
Осенняя мелодия любви (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Осенняя мелодия любви. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Кладовщице Нине - 45. У нее любимый муж, взрослая замужняя дочь Наташа и чудная пятилетняя внучка. У Нины всегда хорошее настроение, ведь она счастлива. Только счастье ее рухнуло в один миг: поздним вечером муж пришел домой и огорошил: он полюбил другую, с той, другой у них скоро будет ребенок...
Сериал Осенняя мелодия любви 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- ИСАктриса
Ирина
Сенотова
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- Актриса
Полина
Филоненко
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- ГСАктриса
Галина
Сазонова
- Актёр
Вадим
Андреев
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- ИПАктёр
Иван
Паршин
- НВАктриса
Наталия
Васько
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко