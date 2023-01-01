Биография

Ирина Сенотова – российская актриса телевидения и театра, популярность которой принесли разноплановые телесериалы. Родилась 15 ноября 1968 года в Москве. Стать актрисой Ирина Сенотова мечтала уже с юных лет и ответственно готовилась к своей будущей судьбе. Она без труда поступила в Щукинское театральное училище. Во время учебы педагоги восхищались талантом молодой артистки и прочили ей большое будущее. Так и произошло: после окончания училища Сенотову приняли в петербургский Большой драматический театр. В дальнейшем она также выступала на сцене московских «Современника» и Театра им. Маяковского. В конце 80-х годов актриса начала сниматься на телевидении. Небольшие, но заметные роли Ирины Сенотовой в сериалах «Роковые яйца», «Барак» и «Трое против всех» укрепили ее опыт и позволили без труда получать работу в дальнейшие годы. В начале 2000-х она снялась в популярных лентах «Кармелита», «Виола Тараканова», «Кодекс чести», «Ранетки» и других. В многосерийных фильмах Ирине Сенотовой часто доставались роли второго плана, однако их она всегда отыгрывала в полную силу. В 2018 же году актриса исполнила одни из ключевых ролей в популярных сериалах «Тайны госпожи Кирсановой» и «Операция \"Сатана\"»."