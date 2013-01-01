Осенняя мелодия любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кладовщице Нине - 45. У нее любимый муж, взрослая замужняя дочь Наташа и чудная пятилетняя внучка. У Нины всегда хорошее настроение, ведь она счастлива. Только счастье ее рухнуло в один миг: поздним вечером муж пришел домой и огорошил: он полюбил другую, с той, другой у них скоро будет ребенок...



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