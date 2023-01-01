Wink
Привычка расставаться
Актёры и съёмочная группа фильма «Привычка расставаться»

Актёры и съёмочная группа фильма «Привычка расставаться»

Режиссёры

Екатерина Телегина

Режиссёр

Актёры

Алёна Константинова

АктрисаЕва
Данила Козловский

АктёрВадим
Елизавета Боярская

АктрисаСвета
Полина Филоненко

АктрисаЛиза
Александра Тюфтей

АктрисаСаша
Александр Петров

АктёрДенис
Алексей Филимонов

АктёрЯрослав
Пётр Рыков

АктёрМаксим
Карло Лаванья

АктёрФабио
Пётр Фёдоров

АктёрИван

Сценаристы

Василий Ровенский

Сценарист

Продюсеры

Василий Ровенский

Продюсер
Анастасия Акопян

Продюсер
Катя Кабак

Продюсер

Художники

Анна Кудевич

Художница
Андрей Мухамадеев

Художник

Монтажёры

Дмитрий Авдошин

Монтажёр
Екатерина Телегина

Монтажёр
Василий Ровенский

Монтажёр

Операторы

Иван Лебедев

Оператор

Композиторы

Максим Головин

Композитор