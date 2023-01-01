Wink
Фильмы
Последнее изгнание дьявола
Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее изгнание дьявола»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее изгнание дьявола»

Режиссёры

Даниэль Штамм

Даниэль Штамм

Daniel Stamm
Режиссёр

Актёры

Патрик Фабиан

Патрик Фабиан

Patrick Fabian
АктёрCotton Marcus
Эшли Белл

Эшли Белл

Ashley Bell
АктрисаNell Sweetzer
Ирис Бар

Ирис Бар

Iris Bahr
АктрисаIris Reisen
Луис Хертэм

Луис Хертэм

Louis Herthum
АктёрLouis Sweetzer
Калеб Лэндри Джонс

Калеб Лэндри Джонс

Caleb Landry Jones
АктёрCaleb Sweetzer
Тони Бентли

Тони Бентли

Tony Bentley
АктёрPastor Manley
Джон Райт мл.

Джон Райт мл.

John Wright Jr.
Актёр
Шанна Форресталль

Шанна Форресталль

Shanna Forrestall
АктрисаShanna Marcus
Джастин Шафер

Джастин Шафер

Justin Shafer
Актёр
Кэрол Саттон

Кэрол Саттон

Carol Sutton
АктрисаShopkeeper

Сценаристы

Хак Ботко

Хак Ботко

Huck Botko
Сценарист
Эндрю Герлэнд

Эндрю Герлэнд

Andrew Gurland
Сценарист

Продюсеры

Марк Абрахам

Марк Абрахам

Marc Abraham
Продюсер
Томас А. Блисс

Томас А. Блисс

Thomas A. Bliss
Продюсер
Эрик Ньюман

Эрик Ньюман

Eric Newman
Продюсер
Элай Рот

Элай Рот

Eli Roth
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Скворцов

Владимир Скворцов

Актёр дубляжа
Александра Тюфтей

Александра Тюфтей

Актриса дубляжа
Татьяна Косач-Брындина

Татьяна Косач-Брындина

Актриса дубляжа
Анатолий Хропов

Анатолий Хропов

Актёр дубляжа
Евгений Антропов

Евгений Антропов

Актёр дубляжа

Художники

Шона Леоне

Шона Леоне

Shauna Leone
Художница

Композиторы

Нэтан Барр

Нэтан Барр

Nathan Barr
Композитор