Американское великолепие
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Американское великолепие

Американское великолепие (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, American Splendor
Драма, Комедия96 мин18+
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О фильме

Харви Пекар работает клерком в госпитале. На барахолке он знакомится с Робертом Крамбом - художником поздравительных открыток. Когда годы спустя Крамб становится всемирно известным благодаря своим подпольным комиксам, вдохновлeнный его успехом Харви решает создать собственный бренд комиксов: правдивое описание жизни рабочего класса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американское великолепие»