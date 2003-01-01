Американское великолепие (фильм, 2003) смотреть онлайн

Харви Пекар работает клерком в госпитале. На барахолке он знакомится с Робертом Крамбом - художником поздравительных открыток. Когда годы спустя Крамб становится всемирно известным благодаря своим подпольным комиксам, вдохновлeнный его успехом Харви решает создать собственный бренд комиксов: правдивое описание жизни рабочего класса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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