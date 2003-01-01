Американское великолепие (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, American Splendor
Драма, Комедия96 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Харви Пекар работает клерком в госпитале. На барахолке он знакомится с Робертом Крамбом - художником поздравительных открыток. Когда годы спустя Крамб становится всемирно известным благодаря своим подпольным комиксам, вдохновлeнный его успехом Харви решает создать собственный бренд комиксов: правдивое описание жизни рабочего класса. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Джуда
Фридландер
- ДУАктёр
Джеймс
Урбаняк
- ДМАктёр
Джеймс
МакКэффри
- МСАктриса
Мэдилин
Свитен
- ХПАктёр
Харви
Пикар
- ДБАктриса
Джойс
Брабнер
- ТРАктёр
Тоби
Радлофф
- ДПАктёр
Джефф
Питерс
- ШССценарист
Шари
Спрингер Берман
- РПСценарист
Роберт
Пульчини
- ХПСценарист
Харви
Пикар
- ДБСценарист
Джойс
Брабнер
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- ДБПродюсер
Деклан
Болдуин
- ККПродюсер
Кристин
К. Уолкер
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- РПМонтажёр
Роберт
Пульчини
- ТСОператор
Терри
Стэйси