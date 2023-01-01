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Фильмы
Особые отношения
Актёры и съёмочная группа фильма «Особые отношения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Особые отношения»

Режиссёры

Ричард Лонкрэйн

Ричард Лонкрэйн

Richard Loncraine
Режиссёр

Актёры

Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрTony Blair
Деметри Горицас

Деметри Горицас

Demetri Goritsas
АктёрStrategist
Адам Годли

Адам Годли

Adam Godley
АктёрJonathan Powell
Марк Риуфол

Марк Риуфол

Marc Rioufol
АктёрJacques Chirac
Марк Базелей

Марк Базелей

Mark Bazeley
АктёрAlastair Campbell
Хелен Маккрори

Хелен Маккрори

Helen McCrory
АктрисаCherie Blair
Нэнси Крэйн

Нэнси Крэйн

Nancy Crane
АктрисаProtocol Officer
Деннис Куэйд

Деннис Куэйд

Dennis Quaid
АктёрBill Clinton
Джон Шваб

Джон Шваб

John Schwab
АктёрReporter
Хоуп Дэвис

Хоуп Дэвис

Hope Davis
АктрисаHillary Clinton

Сценаристы

Питер Морган

Питер Морган

Peter Morgan
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Дульгер

Фрэнк Дульгер

Frank Doelger
Продюсер
Трэйси Скоффилд

Трэйси Скоффилд

Tracey Scoffield
Продюсер
Энди Харрис

Энди Харрис

Andy Harries
Продюсер

Художники

Дин Клегг

Дин Клегг

Dean Clegg
Художник
Консолата Бойл

Консолата Бойл

Consolata Boyle
Художница
Татьяна Ланд

Татьяна Ланд

Tatiana Lund
Художница

Операторы

Бэрри Экройд

Бэрри Экройд

Barry Ackroyd
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор