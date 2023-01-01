WinkФильмыОсобые отношенияАктёры и съёмочная группа фильма «Особые отношения»
Актёр�ы и съёмочная группа фильма «Особые отношения»
Актёры
АктёрTony Blair
Майкл ШинMichael Sheen
АктёрStrategist
Деметри ГорицасDemetri Goritsas
АктёрJonathan Powell
Адам ГодлиAdam Godley
АктёрJacques Chirac
Марк РиуфолMarc Rioufol
АктёрAlastair Campbell
Марк БазелейMark Bazeley
АктрисаCherie Blair
Хелен МаккрориHelen McCrory
АктрисаProtocol Officer
Нэнси КрэйнNancy Crane
АктёрBill Clinton
Деннис КуэйдDennis Quaid
АктёрReporter
Джон ШвабJohn Schwab
АктрисаHillary Clinton