Запустив процедуру стирания эмоций, молодая женщина начинает заново переживать прошлые жизни, где ее преследует предчувствие надвигающейся трагедии. Сюрреалистичная драма с Леа Сейду из программы Венецианского кинофестиваля, вдохновленная повестью Генри Джеймса «Зверь в чаще».



Габриэль живет в 2044 году и готовится пройти особую процедуру, которая уберет нежелательные эмоции на уровне ДНК. Это поможет ей стать продуктивным членом общества и убережет от лишних конфликтов. В процессе Габриэль начинает видеть свои прежние жизни. В 1910 году она — талантливая пианистка и жена владельца кукольной фабрики. В 2014 — модель, которая приезжает в Лос-Анджелес в надежде стать актрисой. В каждом из этих периодов она встречает Луиса, молодого человека, с которым ее связывает что-то необъяснимое и непреодолимое. Кроме того, ее всегда сопровождает ощущение неизбежной катастрофы, которая вот-вот случится.



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