Предчувствие (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Запустив процедуру стирания эмоций, молодая женщина начинает заново переживать прошлые жизни, где ее преследует предчувствие надвигающейся трагедии. Сюрреалистичная драма с Леа Сейду из программы Венецианского кинофестиваля, вдохновленная повестью Генри Джеймса «Зверь в чаще».
Габриэль живет в 2044 году и готовится пройти особую процедуру, которая уберет нежелательные эмоции на уровне ДНК. Это поможет ей стать продуктивным членом общества и убережет от лишних конфликтов. В процессе Габриэль начинает видеть свои прежние жизни. В 1910 году она — талантливая пианистка и жена владельца кукольной фабрики. В 2014 — модель, которая приезжает в Лос-Анджелес в надежде стать актрисой. В каждом из этих периодов она встречает Луиса, молодого человека, с которым ее связывает что-то необъяснимое и непреодолимое. Кроме того, ее всегда сопровождает ощущение неизбежной катастрофы, которая вот-вот случится.
К чему приведет это путешествие по прошлым жизням, вы узнаете, когда будете смотреть «Предчувствие» — фильм 2023 года в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ББРежиссёр
Бертран
Бонелло
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Джордж
Маккэй
- ГМАктриса
Гуслаги
Маланга
- ДНАктриса
Даша
Некрасова
- МСАктёр
Мартин
Скали
- ЭЛАктриса
Элина
Ловенсон
- МХАктриса
Марта
Хоскинс
- ЖФАктриса
Жюлия
Фор
- АБАктриса
Алис
Барноль
- ВЧАктриса
Варвара
Чабан
- ББСценарист
Бертран
Бонелло
- ГБСценарист
Гийом
Брео
- ББПродюсер
Бертран
Бонелло
- ЖТПродюсер
Жюстен
Торан
- РЭПродюсер
Рон
Эли Коэн
- Продюсер
Ксавье
Долан
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- КВХудожница
Катя
Вышкоп
- ПЖХудожница
Полин
Жакар
- ЕХРежиссёр дубляжа
Евгений
Хазов
- СКПереводчик
Сергей
Козин