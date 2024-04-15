Ти-Рекс. Король динозавров (фильм, 2022) смотреть онлайн

Тиранозаврик проходит испытания на прочность, чтобы стать достойным отца и унаследовать титул короля Зеленой долины. Китайский полнометражный мультфильм о преодолении трудностей, вдохновленный «Королем львом».



Малыша Ди растил отец, грозный правитель животного мира Зеленой долины. Но случилось непоправимое: в дела их семьи вмешался коварный злодей, и маленькому тиранозавру пришлось покинуть родные края. Ему предстоит пройти множество испытаний и как следует подготовиться к встрече с врагом: стать выносливым, справедливым и наконец доказать, что он истинный король динозавров.



Кто поможет малютке Ти-Рексу превратиться во взрослого динозавра и победить всех? Отправляйтесь в путешествие, полное приключений, с маленьким героем детской анимации «Ти-Рекс. Король динозавров», — мультфильм 2024 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.



