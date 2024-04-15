Ти-Рекс. Король динозавров (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ти-Рекс. Король динозавров
9.02022, Wo shi ba wang long
Мультфильм, Приключения80 мин12+
Тиранозаврик проходит испытания, чтобы стать правителем Зеленой долины. Мультфильм в духе «Короля льва»
О фильме

Тиранозаврик проходит испытания на прочность, чтобы стать достойным отца и унаследовать титул короля Зеленой долины. Китайский полнометражный мультфильм о преодолении трудностей, вдохновленный «Королем львом».

Малыша Ди растил отец, грозный правитель животного мира Зеленой долины. Но случилось непоправимое: в дела их семьи вмешался коварный злодей, и маленькому тиранозавру пришлось покинуть родные края. Ему предстоит пройти множество испытаний и как следует подготовиться к встрече с врагом: стать выносливым, справедливым и наконец доказать, что он истинный король динозавров.

Кто поможет малютке Ти-Рексу превратиться во взрослого динозавра и победить всех? Отправляйтесь в путешествие, полное приключений, с маленьким героем детской анимации «Ти-Рекс. Король динозавров», — мультфильм 2024 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.5 IMDb