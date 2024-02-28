Тяжело больная девушка Алиса страдает от кошмаров, напоминающих книгу Льюиса Кэрролла. Хоррор-фантазия по мотивам знаменитой сказки.



Алиса потеряла родителей в пожаре. Девушке приходится переехать к бабушке Бет в обветшалый особняк под названием «Страна чудес». Старушка уверена, что когда-то в нем жил сам Льюис Кэрролл, но теперь дом гниет на глазах. Алисе кажется, что в коридорах она видит странные тени и слышит неясные голоса, а вскоре ее приковывает к кровати тяжелый недуг. Бет читает внучке «Алису в Стране чудес», реальность переплетается со сновидениями, в которых девушка встречает извращенные версии героев книги. Каждый раз, засыпая, Алиса знакомится с новым персонажем, который проливает свет на страшную тайну «Страны чудес».



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