Алиса в стране кошмаров (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Тяжело больная девушка Алиса страдает от кошмаров, напоминающих книгу Льюиса Кэрролла. Хоррор-фантазия по мотивам знаменитой сказки.
Алиса потеряла родителей в пожаре. Девушке приходится переехать к бабушке Бет в обветшалый особняк под названием «Страна чудес». Старушка уверена, что когда-то в нем жил сам Льюис Кэрролл, но теперь дом гниет на глазах. Алисе кажется, что в коридорах она видит странные тени и слышит неясные голоса, а вскоре ее приковывает к кровати тяжелый недуг. Бет читает внучке «Алису в Стране чудес», реальность переплетается со сновидениями, в которых девушка встречает извращенные версии героев книги. Каждый раз, засыпая, Алиса знакомится с новым персонажем, который проливает свет на страшную тайну «Страны чудес».
Докопаться до истины вместе с главной героиней вы сможете, если будете смотреть «Алиса в стране кошмаров» — фильм 2023 года онлайн уже доступен на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- РЛАктриса
Рула
Ленска
- ЛУАктриса
Лиззи
Уиллис
- СРАктёр
Стив
Рэйт
- ДГАктёр
Джон-Пол
Гейтс
- ЛСАктриса
Лила
Сарнер
- РКАктёр
Рикки
Климптон
- НААктриса
Николь
Атанасова
- НТАктёр
Найджел
Труп
- АЛПродюсер
Артур
Лесли Литтон
- БЧПродюсер
Беккетт
Чарли Литтон
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КГКомпозитор
Крэйг
Гэннон