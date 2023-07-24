Наемный убийца фильм смотреть онлайн

Корейский исторический экшн о мастере боевых искусств с больным сердцем, который берется защищать одинокую мать и ее сына от бандитов, поддерживаемых коррумпированной властью города. Линан — виртуозный воин и непревзойденный наемный убийца. В Чосоне ему нет равных, но однажды лекарь приносит ему печальное известие: у Линана редкая болезнь сердца, и, чтобы выжить, ему нужно избегать сражений. Излечить его может только загадочное растение, которое никто никогда не видел. Новость быстро разлетается по всей стране, и Линан становится желанной целью для других убийц. Он решает спрятаться вдали от больших городов и знакомится с хозяйкой харчевни Сонхон и ее сыном Чхильпоком, которые принимают его за попрошайку. Но, когда на харчевню Сонхон нападает брат предводителя местной преступной банды и его приспешники, Линан не может оставаться в стороне.

