Наемный убийца фильм смотреть онлайн
О фильме
Корейский исторический экшн о мастере боевых искусств с больным сердцем, который берется защищать одинокую мать и ее сына от бандитов, поддерживаемых коррумпированной властью города. Линан — виртуозный воин и непревзойденный наемный убийца. В Чосоне ему нет равных, но однажды лекарь приносит ему печальное известие: у Линана редкая болезнь сердца, и, чтобы выжить, ему нужно избегать сражений. Излечить его может только загадочное растение, которое никто никогда не видел. Новость быстро разлетается по всей стране, и Линан становится желанной целью для других убийц. Он решает спрятаться вдали от больших городов и знакомится с хозяйкой харчевни Сонхон и ее сыном Чхильпоком, которые принимают его за попрошайку. Но, когда на харчевню Сонхон нападает брат предводителя местной преступной банды и его приспешники, Линан не может оставаться в стороне.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Боевик
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- КЧРежиссёр
Квак
Чон-док
- ЩХАктёр
Щин
Хён-джун
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- КМАктриса
Ким
Мин-гён
- ХЫАктёр
Хон
Ын-ги
- ЛДАктриса
Ли
Джон-мин
- ПЧАктёр
Пак
Чэ-хун
- ЛРАктёр
Ли
Ро-ун
- КБАктёр
Ким
Бён-чхун
- ЧБАктёр
Чон
Бом-джун
- ЛХАктёр
Ли
Хён-голь
- КЧСценарист
Квак
Чон-док
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- КХОператор
Ким
Хён-тхэ
- СДКомпозитор
Сон
Джун-сок