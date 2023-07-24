Наемный убийца фильм смотреть онлайн

Наемный убийца
Наемный убийца
8.42023, Salsu
Боевик, Исторический96 мин18+
Узнав о смертельной болезни сердца, лучший убийца в истории Чосона скрывается в глуши. Но от судьбы не уйдешь
О фильме

Корейский исторический экшн о мастере боевых искусств с больным сердцем, который берется защищать одинокую мать и ее сына от бандитов, поддерживаемых коррумпированной властью города. Линан — виртуозный воин и непревзойденный наемный убийца. В Чосоне ему нет равных, но однажды лекарь приносит ему печальное известие: у Линана редкая болезнь сердца, и, чтобы выжить, ему нужно избегать сражений. Излечить его может только загадочное растение, которое никто никогда не видел. Новость быстро разлетается по всей стране, и Линан становится желанной целью для других убийц. Он решает спрятаться вдали от больших городов и знакомится с хозяйкой харчевни Сонхон и ее сыном Чхильпоком, которые принимают его за попрошайку. Но, когда на харчевню Сонхон нападает брат предводителя местной преступной банды и его приспешники, Линан не может оставаться в стороне.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Боевик
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наемный убийца»