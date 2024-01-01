Маша и медведь в кино: Парк чудес (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» — увлекательный полнометражный выпуск, дополняющий историю любимых героев. На этот раз они отправляются в удивительный парк развлечений, полный чудес и неожидан�ных приключений.



Медведь, будучи взрослым и серьезным, не очень верит в чудеса. Однако Маша, с ее неутомимой энергией и верой в волшебство, убеждает его посетить загадочный парк. Мишка планировал только опробовать возможности «умного» фотоаппарата, а вот Маша по дороге подружилась с целой семьей клоунов. Она твердо намерена победить во всех квестах развлекательного парка, а своему новому знакомому — клоуну — помочь вновь обрести веру в себя и исполнить давнюю мечту. К чему это приведет?



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