Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Wink
Детям
Маша и Медведь в кино: Парк чудес
9.32024, Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Мультфильмы23 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Маша и медведь в кино: Парк чудес (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» — увлекательный полнометражный выпуск, дополняющий историю любимых героев. На этот раз они отправляются в удивительный парк развлечений, полный чудес и неожиданных приключений.

Медведь, будучи взрослым и серьезным, не очень верит в чудеса. Однако Маша, с ее неутомимой энергией и верой в волшебство, убеждает его посетить загадочный парк. Мишка планировал только опробовать возможности «умного» фотоаппарата, а вот Маша по дороге подружилась с целой семьей клоунов. Она твердо намерена победить во всех квестах развлекательного парка, а своему новому знакомому — клоуну — помочь вновь обрести веру в себя и исполнить давнюю мечту. К чему это приведет?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»

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