Маша и медведь в кино: Парк чудес (2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
«Маша и Медведь в кино: Парк чудес» — увлекательный полнометражный выпуск, дополняющий историю любимых героев. На этот раз они отправляются в удивительный парк развлечений, полный чудес и неожидан�ных приключений.
Медведь, будучи взрослым и серьезным, не очень верит в чудеса. Однако Маша, с ее неутомимой энергией и верой в волшебство, убеждает его посетить загадочный парк. Мишка планировал только опробовать возможности «умного» фотоаппарата, а вот Маша по дороге подружилась с целой семьей клоунов. Она твердо намерена победить во всех квестах развлекательного парка, а своему новому знакомому — клоуну — помочь вновь обрести веру в себя и исполнить давнюю мечту. К чему это приведет?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Василий
Бедошвили
- ВВРежиссёр
Василий
Волков
- ЕЧРежиссёр
Елена
Чернова
- ДРРежиссёр
Джалиль
Ризванов
- ЕГРежиссёр
Екатерина
Грошева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- ВШАктриса
Валерия
Шевченко
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ТСАктёр
Тимофей
Смирнов
- ДНАктёр
Денис
Некрасов
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- ОГАктриса
Оксана
Гукасян
- МБАктёр
Матвей
Берковский
- МБСценарист
Мария
Большакова
- ДГСценарист
Дмитрий
Гординский
- ДРСценарист
Джалиль
Ризванов
- РТСценарист
Роман
Трамвай
- МКСценарист
Мария
Конева
- ЕЩПродюсер
Елена
Щичкина
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв
- АСКомпозитор
Алексей
Смирнов
- ЕТКомпозитор
Евгений
Турута