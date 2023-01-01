Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь
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Детям
Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь

Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Откуда появляются булочки на завтрак, почему подводная лодка все время тонет, как из горы получаются вилки и ложки и зачем синоптикам сачки?

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»

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