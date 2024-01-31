Последняя сделка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Наркоторговец решает провернуть последнюю сделку перед ликвидацией бизнеса и наживает огромные проблемы. Криминальный триллер с Энтони Молинари.



Винсент построил свой нелегальный бизнес на производстве и продаже рекреационного наркотика, который в США внезапно решают разрешить в медицинских целях. Сначала он пытается легализовать свою деятельность, но в лицензии ему отказывают, несмотря на взятки. Потом подумывает закрыть ставший убыточным бизнес, но получает от своего помощника Бобби предложение провернуть выгодную сделку напоследок. Суть ее состоит в том, чтобы в кредит закупить товар у армян и прибыльно его продать. Однако после закупки Винс даже не успевает начать реализацию: кто-то крадет со склада весь товар. Теперь Винсент должен 100 тысяч долларов криминальному авторитету.



