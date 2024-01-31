Последняя сделка (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Наркоторговец решает провернуть последнюю сделку перед ликвидацией бизнеса и наживает огромные проблемы. Криминальный триллер с Энтони Молинари.
Винсент построил свой нелегальный бизнес на производстве и продаже рекреационного наркотика, который в США внезапно решают разрешить в медицинских целях. Сначала он пытается легализовать свою деятельность, но в лицензии ему отказывают, несмотря на взятки. Потом подумывает закрыть ставший убыточным бизнес, но получает от своего помощника Бобби предложение провернуть выгодную сделку напоследок. Суть ее состоит в том, чтобы в кредит закупить товар у армян и прибыльно его продать. Однако после закупки Винс даже не успевает начать реализацию: кто-то крадет со склада весь товар. Теперь Винсент должен 100 тысяч долларов криминальному авторитету.
- ДСРежиссёр
Джонатан
Салеми
- МФАктёр
Мистер
Фицджералд
- ДЛАктриса
Джеффри
Лорен
- СБАктёр
Сала
Бейкер
- ОМАктёр
Орион
МакКейб
- КДАктёр
Кенни
Джонстон
- ЭЛАктриса
Эйприл
Лэнг
- ДЗАктёр
Джамил
Зраикат
- ОВАктриса
Одра
Ван Хес
- ДССценарист
Джонатан
Салеми
- ККПродюсер
Карл
Киарфалио
- АДПродюсер
Аарон
Дэвид Робертс
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- РЛМонтажёр
Райан
Либерт
- ДЛОператор
Доминик
Лопез
- ТФКомпозитор
Тони
Фиала