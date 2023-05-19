Парень с того света
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Парень с того света

Парень с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.12022, The Loneliest Boy in the World
Фэнтези, Комедия86 мин18+

О фильме

Кровавая сказка о юноше и его приятелях-зомби — единственных друзьях, которых он смог найти после смерти матери. Оливер не просто стеснительный — он рос в полной изоляции под защитой матери, которая почти не позволяла ему выходить из дома. Когда она погибает в результате несчастного случая, Оливер переходит под надзор соцработницы и психолога, которые грозят отправить его в лечебницу, если он не заведет друзей за неделю. После нескольких неудачных попыток парень решает выкопать несколько покойников на кладбище и провести с ними фотосессию. К его удивлению, на следующее утро трупы оживают — теперь у Оливера появилась семья, которой у него раньше никогда не было. Что их ждет дальше?

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парень с того света»