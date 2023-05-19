Парень с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.12022, The Loneliest Boy in the World
Фэнтези, Комедия86 мин18+
О фильме
Кровавая сказка о юноше и его приятелях-зомби — единственных друзьях, которых он смог найти после смерти матери. Оливер не просто стеснительный — он рос в полной изоляции под защитой матери, которая почти не позволяла ему выходить из дома. Когда она погибает в результате несчастного случая, Оливер переходит под надзор соцработницы и психолога, которые грозят отправить его в лечебницу, если он не заведет друзей за неделю. После нескольких неудачных попыток парень решает выкопать несколько покойников на кладбище и провести с ними фотосессию. К его удивлению, на следующее утро трупы оживают — теперь у Оливера появилась семья, которой у него раньше никогда не было. Что их ждет дальше?
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МОРежиссёр
Мартин
Оуэн
- МХАктёр
Макс
Харвуд
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- ИРАктёр
Ивэн
Росс
- БМАктёр
Бен
Миллер
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- ДСАктёр
Джейкоб
Сарториус
- ТРАктриса
Таллула
Роуз Хэддон
- ХААктёр
Хаммед
Анимашон
- АМАктёр
Алекс
Мерфи
- ПЭСценарист
Пирс
Эшуорт
- БУСценарист
Брэд
Уаймэн
- ЭЭСценарист
Эмилио
Эстевес
- ГАПродюсер
Гай
Аллон
- ПЭПродюсер
Пирс
Эшуорт
- ЭЭПродюсер
Эмилио
Эстевес
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НТХудожница
Нийна
Топп
- ХХОператор
Ховард
Хелле