Капитан Кракен и его команда
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Детям
Капитан Кракен и его команда
8.82017, Капитан Кракен и его команда 1 сезон
Мультфильмы, Комедии0+

Капитан Кракен и его команда (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Капитан Кракен и его команда» — веселая история о том, как старый пират на пенсии воспитывает своих внуков. Действие сериала разворачивается на самом дне океана. Кря, Флип и Сью — трое несмышленых малышей, которые хотят быть такими же бравыми пиратами, как их дедушка капитан Кракен. Вместе с Кракеном они учатся премудростям пиратской жизни, исследуют морское дно и играют в веселые игры. Искрометный юмор, неожиданная концовка, и конечно настоящие пиратские приключения!

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