Над глубиной: хроника выживания (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весeлое приключение – такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всe по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.



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