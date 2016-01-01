7.42016, Open Water 3: Cage Dive
Ужасы, Триллеры76 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Над глубиной: хроника выживания (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весeлое приключение – такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всe по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.
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Информация
СтранаАвстралия
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДРРежиссёр
Джералд
Рашионато
- ДХАктёр
Джоэль
Хоган
- ДПАктёр
Джош
Поттхофф
- МПАктриса
Меган
Пета Хилл
- ПВАктёр
Пит
Вэлли
- МФАктёр
Марк
Фелл
- ККАктриса
Кристофер
Коллен
- ТРАктриса
Тара
Рэйт
- КБАктриса
Крис
Бэс
- ДРСценарист
Джералд
Рашионато
- РДПродюсер
Рана
Джой Гликман
- ДРПродюсер
Джералд
Рашионато
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДРМонтажёр
Джералд
Рашионато
- АСМонтажёр
Андре
Стаматокакос
- ДРОператор
Джералд
Рашионато