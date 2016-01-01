Над глубиной: хроника выживания
Wink
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Над глубиной: хроника выживания
7.42016, Open Water 3: Cage Dive
Ужасы, Триллеры76 мин18+
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Над глубиной: хроника выживания (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весeлое приключение – такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всe по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Приключения, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Над глубиной: хроника выживания»

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