Эспен в поисках Золотого замка
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Детям
Эспен в поисках Золотого замка

Эспен в поисках Золотого замка (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Askeladden - I Soria Moria slott
Фэнтези, Семейный97 мин6+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Прошел год с тех пор, как простой норвежский фермер Эспен Аскелад спас принцессу Кристин, и она не забыла храброго юношу. Кристин приглашает Эспена во дворец на торжество в честь еe дня рождения. Однако праздник омрачается ужасной трагедией – злоумышленникам удается отравить короля и королеву. Находчивый Эспен вспоминает легенду о живительной воде из Золотого замка и отправляется туда вместе с принцессой, чтобы вернуть еe родителей к жизни. Приключения начинаются!

Страна
Норвегия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эспен в поисках Золотого замка»