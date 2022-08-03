Эспен в поисках Золотого замка (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Askeladden - I Soria Moria slott
Фэнтези, Семейный97 мин6+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Прошел год с тех пор, как простой норвежский фермер Эспен Аскелад спас принцессу Кристин, и она не забыла храброго юношу. Кристин приглашает Эспена во дворец на торжество в честь еe дня рождения. Однако праздник омрачается ужасной трагедией – злоумышленникам удается отравить короля и королеву. Находчивый Эспен вспоминает легенду о живительной воде из Золотого замка и отправляется туда вместе с принцессой, чтобы вернуть еe родителей к жизни. Приключения начинаются!
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МБРежиссёр
Миккель
Бренне Сандемусе
- ВЭАктёр
Вебьёрн
Энгер
- ЭХАктриса
Эйли
Харбоэ
- СБАктриса
Сидсе
Бабетт Кнудсен
- МСАктёр
Мадс
Сьёгор Петтерсен
- ЕХАктёр
Елиас
Холмен
- ТХАктёр
Торбьорн
Харр
- КСАктёр
Кристиан
Сколмен
- АЙАктриса
Александра
Йерпен
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- ПБАктриса
Петронелла
Баркер
- АКСценарист
Александр
Кирквуд Браун
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ДАКомпозитор
Джиндж
Анвик