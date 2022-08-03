Эспен в поисках Золотого замка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Прошел год с тех пор, как простой норвежский фермер Эспен Аскелад спас принцессу Кристин, и она не забыла храброго юношу. Кристин приглашает Эспена во дворец на торжество в честь еe дня рождения. Однако праздник омрачается ужасной трагедией – злоумышленникам удается отравить короля и королеву. Находчивый Эспен вспоминает легенду о живительной воде из Золотого замка и отправляется туда вместе с принцессой, чтобы вернуть еe родителей к жизни. Приключения начинаются!

