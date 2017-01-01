Эспен в королевстве троллей (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, Askeladden - I Dovregubbens hall
Приключения, Фэнтези100 мин6+
О фильме
Сын бедного фермера Эспен вместе с братьями находит способ, как разбогатеть, – нужно вернуть королю его похищенную дочь. Главная проблема, что принцесса попала в лапы злейшего тролля.
СтранаНорвегия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
