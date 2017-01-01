Эспен в королевстве троллей
Wink
Детям
Эспен в королевстве троллей

Эспен в королевстве троллей (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Askeladden - I Dovregubbens hall
Приключения, Фэнтези100 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Сын бедного фермера Эспен вместе с братьями находит способ, как разбогатеть, – нужно вернуть королю его похищенную дочь. Главная проблема, что принцесса попала в лапы злейшего тролля.

Эспен в королевстве троллей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Норвегия
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эспен в королевстве троллей»