Актёры и съёмочная группа фильма «Эспен в королевстве троллей»

Актёры
АктёрEspen Askeladd
Вебьёрн ЭнгерVebjørn Enger
АктёрPer
Мадс Сьёгор ПеттерсенMads Sjøgård Pettersen
АктёрPål
Елиас ХолменElias Holmen Sørensen
АктрисаPrinsesse Kristin
Эйли ХарбоэEili Harboe
АктёрPrins Fredrik
Эллан ХайдAllan Hyde
АктёрAskeladdens far
Торбьорн ХаррThorbjørn Harr
АктёрKong Erik
Гар Б. ЭйдсвольдGard B. Eidsvold
АктрисаDronning Victoria
Сюннёве Макоди ЛундSynnøve Macody Lund
АктрисаStubbekjerringa
Гискен АрмандGisken Armand
АктрисаHuldra