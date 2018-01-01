Wink
Детям
Эспен в королевстве троллей
Актёры и съёмочная группа фильма «Эспен в королевстве троллей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эспен в королевстве троллей»

Режиссёры

Миккель Бренне Сандемусе

Миккель Бренне Сандемусе

Mikkel Brænne Sandemose
Режиссёр

Актёры

Вебьёрн Энгер

Вебьёрн Энгер

Vebjørn Enger
АктёрEspen Askeladd
Мадс Сьёгор Петтерсен

Мадс Сьёгор Петтерсен

Mads Sjøgård Pettersen
АктёрPer
Елиас Холмен

Елиас Холмен

Elias Holmen Sørensen
АктёрPål
Эйли Харбоэ

Эйли Харбоэ

Eili Harboe
АктрисаPrinsesse Kristin
Эллан Хайд

Эллан Хайд

Allan Hyde
АктёрPrins Fredrik
Торбьорн Харр

Торбьорн Харр

Thorbjørn Harr
АктёрAskeladdens far
Гар Б. Эйдсвольд

Гар Б. Эйдсвольд

Gard B. Eidsvold
АктёрKong Erik
Сюннёве Макоди Лунд

Сюннёве Макоди Лунд

Synnøve Macody Lund
АктрисаDronning Victoria
Гискен Арманд

Гискен Арманд

Gisken Armand
АктрисаStubbekjerringa
Ида Урсин-Хольм

Ида Урсин-Хольм

Ida Ursin-Holm
АктрисаHuldra

Сценаристы

Александр Кирквуд Браун

Александр Кирквуд Браун

Aleksander Kirkwood Brown
Сценарист
Эспен Энгер

Эспен Энгер

Espen Enger
Сценарист

Продюсеры

Анника Кэссиди

Анника Кэссиди

Annika Cassidy
Продюсер
Тристан Линч

Тристан Линч

Tristan Lynch
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Композиторы

Джиндж Анвик

Джиндж Анвик

Ginge Anvik
Композитор