Мультивселенная (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Пытаясь завершить научный эксперимент по поиску параллельных вселенных, исследовательница Лоретта неожиданно погибает в автомобильной катастрофе. Пять месяцев спустя, когда еe коллеги всe же пытаются продолжить начатое дело, девушка внезапно возвращается к ним живой и невредимой. Вскоре начинают происходить и другие странные события, и герои понимают, что, возможно, их эксперимент привeл к запутанному параллельному существованию.

