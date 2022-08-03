Мультивселенная (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пытаясь завершить научный эксперимент по поиску параллельных вселенных, исследовательница Лоретта неожиданно погибает в автомобильной катастрофе. Пять месяцев спустя, когда еe коллеги всe же пытаются продолжить начатое дело, девушка внезапно возвращается к ним живой и невредимой. Вскоре начинают происходить и другие странные события, и герои понимают, что, возможно, их эксперимент привeл к запутанному параллельному существованию.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МЧАктёр
Манро
Чэмберс
- ПКАктриса
Палома
Квятковски
- РНАктёр
Роберт
Нэйлор
- ММАктриса
Марли
Мэтлин
- ШБАктриса
Шона
Блэк
- ДТСценарист
Даг
Тейлор
- ДРПродюсер
Джейсон
Росс Джаллет
- МАПродюсер
Мишель
Аселтин
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- АГОператор
Айван
Гекофф