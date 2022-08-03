Мультивселенная
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Мультивселенная
7.12018, Multiverse
Фантастика, Детектив86 мин18+

Мультивселенная (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Пытаясь завершить научный эксперимент по поиску параллельных вселенных, исследовательница Лоретта неожиданно погибает в автомобильной катастрофе. Пять месяцев спустя, когда еe коллеги всe же пытаются продолжить начатое дело, девушка внезапно возвращается к ним живой и невредимой. Вскоре начинают происходить и другие странные события, и герои понимают, что, возможно, их эксперимент привeл к запутанному параллельному существованию.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb