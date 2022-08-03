Первая любовь
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Первая любовь

Первая любовь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.22019, Hatsukoi
Криминал, Боевик103 мин18+

О фильме

Перспективный боксер Рео падает без чувств прямо на ринге и узнает о смертельном диагнозе. Усвоив, что наполнить последние дни жизни смыслом может только помощь ближним, он спасает первую встречную наркоманку Монику от опасных преследователей. Безумные приключения Рео и Моники начинаются!

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первая любовь»