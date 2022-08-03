Первая любовь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.22019, Hatsukoi
Криминал, Боевик103 мин18+
О фильме
Перспективный боксер Рео падает без чувств прямо на ринге и узнает о смертельном диагнозе. Усвоив, что наполнить последние дни жизни смыслом может только помощь ближним, он спасает первую встречную наркоманку Монику от опасных преследователей. Безумные приключения Рео и Моники начинаются!
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТМРежиссёр
Такаси
Миике
- МКАктёр
Масатака
Кубота
- СКАктриса
Сакурако
Конъиси
- НОАктёр
Нао
Омори
- ССАктёр
Сёта
Сомэтани
- СУАктёр
Сэиё
Утино
- БАктриса
Беки
- ДМАктёр
Дзюн
Мураками
- ССАктёр
Сансэй
Сиоми
- ТМАктёр
Такахиро
Миура
- ЯЦАктёр
Янь
Цзинко
- МНСценарист
Маса
Накамура
- Продюсер
Джереми
Томас
- МКПродюсер
Мунэюки
Кии
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- КЭКомпозитор
Кодзи
Эндо