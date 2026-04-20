Лео и Тиг. Дорога на Байкал (фильм, 2026) смотреть онлайн

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (2026) — полнометражное продолжение популярного российского анимационного сериала о приключениях дальневосточных зверят. Большое путешествие с новыми локациями, опасностями и знакомством с природными чудесами России.



По сюжету маленькие друзья Лео и Тиг отправляются к озеру Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу по имени Луфи. Во время путешествия они встречают новых союзников — красную панду Джу и царя обезьян Укуна — и сталкиваются с опасным противником, вождем табуна коней Тенгри-Ханом. Он тоже охотится за Луфи, ведь существует легенда: тот, кто вернет нерпу хозяину Байкала, великому дракону Лусуду, сможет исполнить любое свое желание.



«Лео и Тиг. Дорога на Байкал» понравится детям, которые любят истории о дружбе, путешествиях и природе. Яркая анимация, юмор и красота российской природы — не упустите возможность смотреть на Wink мультфильм для всей семьи.

