Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Лекс и Плу. Космические Таксисты
1-й сезон
11-я серия

Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.92019, Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 11
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
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О сериале

Пушистое такси с непоседливым лисом и рассудительным енотом выезжает на заказы по всей Вселенной! Красочное приключение «Лекс и Плу: Космические таксисты» — мультсериал о друзьях, которые невольно приходят на помощь целым планетам.

Где-то на просторах Вселеной, на астероиде, летающем вокруг большой красной планеты, расположена компания «Пушное такси». Заказы здесь принимает лиса по имени Триша, а на машине разъезжают енот-механик Плу и энергичный лис Лекс. Они берутся за любую работу — отвозят на отдых пингвинов, подбрасывают экстремалов на необитаемую планету или доставляют соус для наггетсов на ярмарку. В дороге друзей поджидают приключения, которые требуют от них совместной работы.

Присоединиться к захватывающему заезду по Вселенной позволит мультсериал «Лекс и Плу: Космические таксисты» (2019), доступный к просмотру на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекс и Плу. Космические Таксисты»