Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.

