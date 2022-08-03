Лекс и Плу. Космические Таксисты (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.92019, Лекс и Плу. Космические Таксисты. Сезон 1. Серия 10
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
О сериале
Лис Лекс и его друг, енот Плу живут на окраине Вселенной и работают космическими таксистами. Все свои поездки они совершают на машине-такси, которую собрали сами. Автомобиль их не подводит, как и верные товарищи: лисичка Триша, голубоногая олуша Грэг и грибочек Криспи.
ЖанрМультсериалы
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Лина
Иванова
- Актёр
Иван
Калинин
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Антон
Эльдаров
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ПМСценарист
Полина
Минченок
- СЛСценарист
Сергей
Лахтин
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- ЛУСценарист
Лидия
Утемова
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АМХудожник
Алексей
Минченок
- ЕСХудожник
Евгений
Смолкин
- АБКомпозитор
Антон
Булле