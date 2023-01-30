Криминальная драма о мести и попытках начать новую жизнь из Италии. Опытный головорез Серджио решает завязать с убийствами и заняться легальным бизнесом, открыв собственный бар. Но окончательно отойти от криминальных дел ему мешают Франческо и Роберта – брат и сестра, мечтающие отомстить за кровную обиду Эльгардо и Массимо Вентурам. Эти братья – полные отморозки, которые держат в страхе весь Рим. Серджио соглашается напоследок выполнить заказ Франческо и Роберты, считая их месть благородной.

