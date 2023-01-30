Беспощадные киллеры (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальная драма о мести и попытках начать новую жизнь из Италии. Опытный головорез Серджио решает завязать с убийствами и заняться легальным бизнесом, открыв собственный бар. Но окончательно отойти от криминальных дел ему мешают Франческо и Роберта – брат и сестра, мечтающие отомстить за кровную обиду Эльгардо и Массимо Вентурам. Эти братья – полные отморозки, которые держат в страхе весь Рим. Серджио соглашается напоследок выполнить заказ Франческо и Роберты, считая их месть благородной.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- МКАктёр
Маттео
Квинци
- ФБАктёр
Франческо
Браски
- ККАктёр
Клаудио
Камилли
- ДПАктриса
Джулия
Паолетти
- ФМАктёр
Фабио
Массенци
- ДТАктёр
Джанлука
Точчи
- СДАктёр
Симоне
Дестреро
- СГАктёр
Стефано
Гасперетти
- ПГАктёр
Пьеро
Грант
- РКАктёр
Риккардо
Камилли
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- БРКомпозитор
Борис
Риккардо Д’Агостино