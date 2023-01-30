Беспощадные киллеры
Wink
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Беспощадные киллеры
6.02022, Cattivo sangue
Драма, Криминал83 мин18+

Беспощадные киллеры (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Криминальная драма о мести и попытках начать новую жизнь из Италии. Опытный головорез Серджио решает завязать с убийствами и заняться легальным бизнесом, открыв собственный бар. Но окончательно отойти от криминальных дел ему мешают Франческо и Роберта – брат и сестра, мечтающие отомстить за кровную обиду Эльгардо и Массимо Вентурам. Эти братья – полные отморозки, которые держат в страхе весь Рим. Серджио соглашается напоследок выполнить заказ Франческо и Роберты, считая их месть благородной.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспощадные киллеры»